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Лукашенко: поездка в Крым будет означать признание полуострова российским

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также он заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.

«Хотя ни для меня, ни для Путина — это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет», — добавил он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. Западные страны не признали итоги голосования. Белоруссия также до сих пор официально не признавала Крым российским. Кроме того, Лукашенко ни разу с момента референдума не был на полуострове, хотя Россия давно приглашает его посетить этот регион.

О том, как менялась «крымская риторика» Минска, — в материале «Газеты.Ru».

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