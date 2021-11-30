WP: Белый дом готовит виртуальную встречу Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальной встречи американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.

По данным газеты, онлайн-встреча состоится в следующем месяце.

Отмечается, что во время подготовки к мероприятию Белый дом обсуждает варианты сдерживания «вторжения» России на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение санкций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет каких-либо договоренностей о встрече Путина с Байденом. При этом он отметил, что тему переговоров президентов, возможно, обсудят на полях встречи глав МИД ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.