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WP: Белый дом готовит виртуальную встречу Байдена с Путиным

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Reuters

Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальной встречи американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.

По данным газеты, онлайн-встреча состоится в следующем месяце.

Отмечается, что во время подготовки к мероприятию Белый дом обсуждает варианты сдерживания «вторжения» России на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение санкций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет каких-либо договоренностей о встрече Путина с Байденом. При этом он отметил, что тему переговоров президентов, возможно, обсудят на полях встречи глав МИД ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

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Отношения России и США
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