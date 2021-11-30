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Латвия призвала НАТО и ЕС дать России четкий сигнал, когда «угроза» Украине вызовет ответ

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Global Look Press

НАТО и Европейский союз должны дать России «четкий сигнал», в какой момент «угроза» территориальной целостности и суверенитету Украины вызовет ответ со стороны альянса и Брюсселя. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе пресс-конференции после встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

«Мы единодушны, что мобилизация Вооруженных сил России и те передвижения, которые мы видим, вызывают опасения. Как НАТО, так и ЕС надо строго реагировать, направив четкий сигнал, какая угроза территориальной целостности и суверенитету Украины будет отражена при помощи политических и экономических средств, которые есть в нашем распоряжении», — сказал латвийский дипломат.

По словам Ринкевичса, Латвия ожидает, что в результате обсуждения стратегической концепции на встрече глав МИД стран НАТО станет ясно, что защита государств-членов НАТО, включая присутствие сил Североатлантического альянса в отдельных странах — таких, как Латвия — является основной миссией организации.

Ранее отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер заявила, что в гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины Соединенные Штаты ожидают масштабные потери.

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