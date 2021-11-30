В МИД возмутились заявлением США о религиозной дискриминации в России

Посол по особым поручениям российского МИД Геннадий Аскальдович, комментируя решение Госдепа США включить Россию в список стран, где систематически нарушаются религиозные свободы, заявил, что в РФ нет преследований по религиозному признаку. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Возмущает категоричная американская формулировка «вопиющие нарушения свободы вероисповедания». Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к «узникам совести»», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что по российскому законодательству наказание определяется в зависимости от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 17 ноября представил перечень государств, «вызывающих озабоченность» по вопросу обеспечения свободы вероисповедания, в числе них оказалась и Россия. Согласно данным Госдепа, РФ якобы не соответствует нормам, упомянутым в акте о религиозных свободах, принятом в Соединенных Штатах в 1993 году. В «черный список» также вошли Мьянма, КНР, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

«Я причисляю девять государств к странам, вызывающим особую озабоченность в связи с тем, что они причастны, либо толерантны к «систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям религиозных свобод», — заявил тогда Блинкен.