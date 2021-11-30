На Украине рассказали об отсутствии «даже намека» на переговоры о транзите газа

Руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил об отсутствии «даже намека» на переговоры о заключении нового договора на транзит российского газа. Об этом сообщает Reuters.

Витренко отметил, что в текущий момент не ведется никаких переговоров.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения », - рассказал Витренко.

По его словам, участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» не дает украинским властям никаких возможностей остановить этот процесс. Он добавил, что украинская сторона планирует оспорить финальную сертификацию в суде. Это будет сделано в том случае, если Киев посчитает, что решение не соответствует европейскому законодательству.

Ранее стало известно, что Германия находится в «регулярном и конструктивном» контакте с Соединенными Штатами по вопросу газопровода «Северный поток — 2», и по-прежнему отвергает санкции против союзников.