В США возможную войну с Россией из-за Украины назвали катастрофической

Отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер заявила, что в гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины Соединенные Штаты ожидают масштабные потери. Об этом сообщает Fox News.

«США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия. Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», — заявила Коффлер.

По ее мнению, Россия может прибегнуть к превентивному ответу в целях «самообороны». Коффлер считает, что это может быть разрушительный космический и кибернетический удары по территории США.

Аналитик также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории.

Коффлер также усомнилась в том, что Украина входит в число жизненно важных интересов безопасности США.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обещает России «политические и экономические последствия» в случае агрессии против Украины.

«Мы посылаем России четкий сигнал о том, что будут последствия, если они снова применят военную силу против Украины», — заявил он.