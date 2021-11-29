Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн руб за неудаление запрещенного... 17:45
Сбивший людей на липецком автовокзале рассказал о причине произошедшего 17:44
Названы самые лучшие автомобили года 17:44
Градский успел жениться на Марине Коташенко за месяц до смерти 17:44
Угонщик автомобиля случайно сделал селфи на телефоне хозяйки 17:43
CNBC: гендиректор Twitter Джек Дорси покинет пост 17:42
Медведев предупредил о глобальных последствиях кризиса на границе Польши и... 17:41
Тихонов о провале Елисеева и Гараничева: мы смешим весь биатлонный мир 17:38
В Раде предложили перенести переговорную площадку по Донбассу в Турцию 17:34
ЦСКА грозят санкции от РФС после массового задержания болельщиков 17:33

В офисе Зеленского поддержали идею Эрдогана о посредничестве между РФ и Украиной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности стать посредником между Россией и Украиной может разрешить противоречия и не должно быть отвернуто Москвой, считает советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит РИА «Новости».

«Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину... И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке. <...>. Мы очень ценим эту активность и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом», — объяснил советник Зеленского.

По словам Подоляка, Зеленский и Эрдоган ранее обсуждали пути «эффективной стабилизации» ситуации. Турецкий президент, как заявил советник, прежде неоднократно поднимал проблемы региональной безопасности в беседе с российским лидером Владимиром Путиным, отдельно касаясь судьбы крымских татар. А мнение Эрдогана, по словам Подоляка, всегда аргументировано и принимается во внимание разными внешнеполитическими акторами, в том числе за пределами Черноморского региона.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной, и объявил, что собирается обсуждать этот вопрос с обеими сторонами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть