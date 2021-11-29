В офисе Зеленского поддержали идею Эрдогана о посредничестве между РФ и Украиной

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности стать посредником между Россией и Украиной может разрешить противоречия и не должно быть отвернуто Москвой, считает советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит РИА «Новости».

«Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину... И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке. <...>. Мы очень ценим эту активность и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом», — объяснил советник Зеленского.

По словам Подоляка, Зеленский и Эрдоган ранее обсуждали пути «эффективной стабилизации» ситуации. Турецкий президент, как заявил советник, прежде неоднократно поднимал проблемы региональной безопасности в беседе с российским лидером Владимиром Путиным, отдельно касаясь судьбы крымских татар. А мнение Эрдогана, по словам Подоляка, всегда аргументировано и принимается во внимание разными внешнеполитическими акторами, в том числе за пределами Черноморского региона.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной, и объявил, что собирается обсуждать этот вопрос с обеими сторонами.