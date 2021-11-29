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Саакашвили покинул здание суда на скорой помощи

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 29 ноября покинул здание суда, где проходило слушание по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгрому офиса телекомпании «Имеди», на машине скорой помощи. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

На кадрах с места событий видно, что от здания суда отъезжает машина скорой помощи в сопровождении не менее трех полицейских автомобилей.

Ранее сообщалось, что Саакашвили покинул зал суда примерно через час после своего выступления. По словам его адвокатов, врачи рекомендовали политику присутствовать на процессе не более двух часов.

В ходе заседания экс-президент заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.

По словам главы организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани, консилиум врачей, занимающихся мониторингом лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство. Она подчеркнула, что политик нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении.

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