Эрдоган предложил стать посредником между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной, и планирует продолжить обсуждение этой темы с Москвой и Киевом, сообщает телеканал NTV.

«Мы за мир в регионе<...>Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — сказал турецкий лидер.

В конце сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский передал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану список из 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и России. И попросил поднять вопрос их освобождения на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Передача списка состоялась на полях Генассамблеи ООН.

Аналогичный список из 450 человек Зеленский ранее передал команде президента США Джо Байдена, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.