Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Китае отчитались о рекордно низкой рождаемости за десятилетия 14:33
Дело возбуждено против пьяного петербуржца, протаранившего машины катком 14:32
В Госдуме сравнили массовое задержание болельщиков ЦСКА с национализмом 14:27
Цены на перевозки китайских грузов с Дальнего Востока за год выросли... 14:25
Лукашенко обвинил Запад в использовании мигрантов для сдерживания Белоруссии 14:25
Умер работавший над «Котом Леопольдом» мультипликатор Константин... 14:24
В МИД России заявили, что замминистра не анонсировал новые ограничения 14:24
Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже квартир 14:16
Тренер сборной России о норвежцах: при такой температуре на Олимпиаде они... 14:12
В России утвердили повышение до 10% ВВП порога для инвестирования средств... 14:12

Эрдоган предложил стать посредником между Россией и Украиной

Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником между Москвой и Киевом

close
100%
Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной, и планирует продолжить обсуждение этой темы с Москвой и Киевом, сообщает телеканал NTV.

«Мы за мир в регионе<...>Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — сказал турецкий лидер.

В конце сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский передал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану список из 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и России. И попросил поднять вопрос их освобождения на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Передача списка состоялась на полях Генассамблеи ООН.

Аналогичный список из 450 человек Зеленский ранее передал команде президента США Джо Байдена, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть