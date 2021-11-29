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В Bellingcat* обвинили Зеленского в утаивании правды об операции с «вагнеровцами»

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский не говорит правду о деле ЧВК «Вагнер», заявил глава отдела расследований Bellingcat (организация включена Минюстом в список иноагентов) Христо Грозев в эфире «Украина 24».

По данным Bellingcat, вопреки заявлениям Зеленского, операция была утверждена украинским руководством и не была самодеятельностью Василия Бурбы, который на тот момент возглавлял Главное управление разведки.

«Мы смогли установить, что это была хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском. Она была одобрена, в этом мы смогли удостовериться и на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов», — сообщил Грозев.

По его словам, так как она была одобрена, на определенном этапе государство считало ее своей.

«Поэтому дальше уже вопросы, это авантюра или нет, нужно закрыть. До момента одобрения и сигнала, что можно ехать, можно было считать ее плохой. А дальше... Если она была плохая, нужно было заранее ее остановить», — отметил глава отдела расследований Bellingcat.

Ранее Зеленский признался в чувстве стыда за операцию по задержанию ЧВК «Вагнер».

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