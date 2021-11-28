Российский посол предупредил о риске военной эскалации между РФ и Западом

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, о существовании риска военной эскалации с Западом на восточной границе, который необходимо предотвратить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское радио Times.

«Да, я согласен, существует риск войны из-за просчетов на нашей восточной границе, и это последнее, чего бы мы хотели. Нам нужно предотвратить такого рода эскалацию, если она будет происходить», — отметил Келин.

Таким образом он прокомментировал заявление руководителя генштаба Великобритании Ника Картера о том, что напряжение между Россией и государствами Запада может из-за «случайности» привести к открытому конфликту.

Келин добавил, что риски не такие серьезные, как во времена холодной войны.

Ранее начальник генерального штаба вооруженных Великобритании Ник Картер заявил, что Россия представляет для Соединенного Королевства большую опасность, чем исламские террористы.

Он отметил, что летом 2014 года, когда он возглавил генштаб, главной угрозой считались исламисты.

Глава генштаба объяснил, что речь идет о действиях Москвы в «серой зоне» с применением «всех инструментов силы».