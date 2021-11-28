Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока –2»

Правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить санкции в отношении трубопровода «Северный поток – 2», утверждая, что это может «ослабить» доверие к Соединенным Штатам и «в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на документы посольства ФРГ в Вашингтоне.

В публикации утверждается, что Берлин «полон решимости реализовать» достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

По мнению ФРГ, «санкции США в отношении «Северного потока — 2» подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении [от 21 июля], ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины».

Также германская сторона утверждает, что «Северный поток – 2» в текущий момент «не представляет угрозы для Украины, пока обеспечен разумный транзит газа».

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против «Северного потока – 2».