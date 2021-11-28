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Украине предрекли потерю территорий по «крымскому сценарию»

Киевский журналист Скачко предупредил о риске «дробления» Украины

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Emilio Morenatti/AP

Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что отказ Киева от «Минска — 2» приведет к дроблению Украины, часть страны войдет в состав России.

По его словам, Минские соглашения препятствуют превращению Украины в антиРоссию, и Москва не откажется от выполнения этих условий. Если договоренности не будут реализованы, то начнется процесс распада Украины.

«Сначала России отходят Донецкая и Луганская область не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», — сказал он в эфире YouTube-канала Topinform.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы стремится провалить минские договоренности, для того, чтобы обеспечить себе свободу действий.

«Минск — 2» — документ, направленный на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

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