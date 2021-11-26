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Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы

Президент России Владимир Путин заявил, что он вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном договорились до конца года демаркировать границу между двумя закавказскими республиками. Об этом он сообщил по итогам трехсторонней встречи, передает РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что никаких препятствий для демаркации нет. Он добавил, что Россия и в дальнейшем будет содействовать улучшению отношений между Азербайджаном и Арменией.

Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что по некоторым вопросам у сторон нет разночтений, как казалось до этой встречи.

Ранее Путин заявил, что стороны работали очень конструктивно. Он сообщил, что политики в ходе переговоров договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

По словам российского лидера, никаких препятствий для этого нет. Путин также подчеркнул, что Армения и Азербайджан продвинулись далеко вперед по вопросам гуманитарного характера.

Трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева состоялась 27 ноября в Сочи и продолжалась около трех часов, по ее итогам стороны выпустили совместное заявление.

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