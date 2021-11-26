Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви

Президент России Владимир Путин подарил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву оливковые ветви в качестве символа мира. Об этом он сообщил на трехсторонних переговорах по Карабаху, передает РИА «Новости».

«Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что стороны работали очень конструктивно. Он сообщил, что политики в ходе переговоров договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

По словам российского лидера, никаких препятствий для этого нет. Путин также подчеркнул, что Армения и Азербайджан продвинулись далеко вперед по вопросам гуманитарного характера.

Трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева состоялась 27 ноября в Сочи и продолжалась около трех часов, по ее итогам стороны выпустили совместное заявление.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.