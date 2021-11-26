В Киргизии трех кандидатов от Партии зеленых подозревают в подготовке госпереворота

Три кандидата от киргизской Партии зеленых подозреваются в подготовке к насильственному захвату власти в республике. Об этом сообщил следователь Госкомитета Нацбезопасности Дамир Суваналиев.

«В приготовлении к насильственному захвату власти подозреваются три кандидата - Нурис Суеркулов, Руслан Акматбеков и Бекназар Купешев», — заявил он на заседании ЦИК республики.

Кроме того, Суваналиев обратился к ЦИК с просьбой дать согласие на задержание указанных лиц. После обсуждения Центризбирком одобрил просьбу следователя.

Ранее Государственный комитет нацбезопасности Киргизии заявил о том, что в стране предотвращена попытка государственного переворота.

В октябре 2020 года после парламентских выборов в республике прошли массовые протесты, которые закончились уже третьим по счету переворотом.

10 января в Киргизии прошли досрочные президентские выборы, а также референдум по поправкам в конституцию, инициированный Садыром Жапаровым. Результатом референдума стало решение о возвращении к президентской форме правления. Победу на выборах одержал Жапаров.