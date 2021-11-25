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МИД России обвинил США в «прессинге» русских американцев

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приостановление деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) стало результатом давления властей США против русских американцев. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Подобный прессинг, который включает вызовы на «интервью» и допросы со стороны ФБР в сочетании с угрозами дальнейшего уголовного преследования, шельмование активистов КСОРС как «руки Москвы», за прошедший год приобрел небывалый размах. Его можно сравнить с атмосферой «красной опасности» после 1917 года», — заявила Захарова.

По ее словам, дискриминирующие действия властей Штатов идут вразрез с американскими законами США.

Официальный представитель МИД России призвала администрацию президента США Джо Байдена прекратить преследование российских соотечественников, большинство из которых имеют вид на жительство или гражданство Соединенных Штатов.

Ранее представители комитета Государственной думы России по делам СНГ внесли и порекомендовали нижней палате принять заявление о недопустимости дискриминации россиян в Соединенных Штатах.

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