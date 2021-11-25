Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбассе

Министерство иностранных дел Украины направило российским коллегам ноту протеста из-за отправленного в Донбасс гуманитарного конвоя, сообщается на сайте ведомства.

«МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на «оговорки Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи», Москва незаконно направила гумконвой в Донбасс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские вооруженные силы начали наступление в некоторых районах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что, согласно данным специальной мониторинговой миссии, Киев применяет запрещенные минскими соглашениями вооружения, которые поставляются из стран НАТО.