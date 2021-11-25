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Макрон поддержал идею расширения Евросоюза

Макрон выступил за стремление Хорватии стать частью Евросоюза

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Benoit Tessier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает стремление Хорватии окончательно стать частью Шенгена и еврозоны. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.

«Я поддерживаю стремление Хорватии вступить в Шенгенскую зону», — заявил Макрон во время совместной пресс-конференции с хорватским премьером Андреем Пленковичем.

Французский президент подчеркнул, что поддерживает Загреб в его желании стать частью еврозоны. Маркон добавил, что Хорватия провела все необходимые реформы для этого.

Правительство Хорватии в 2017 году заявило о начале кампании вступления в еврозону.

В публикации отмечается, что Макрон и Пленкович подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое еще больше укрепит официальные отношения между Загребом и Парижем.

Ранее министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что республика поддерживает идею о том, чтобы переписать Договор о Европейском союзе.

По его словам, европейские институты за счет новой интерпретации права пытаются причислить к своим компетенциям больше того, что им передали страны — члены союза.

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