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Зюганов назвал «паскудством» решение Думы лишить Рашкина неприкосновенности

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал «паскудством» решение Думы лишить депутата его партии Валерия Рашкина неприкосновенности. Об этом сообщает Telegram-канал Znak.com.

«Такого паскудства я не видел давно! (…) [Спикер Госдумы Вячеслав] Володин не может простить Рашкину победу в суде. (…) Охота идет на КПРФ, на стабильность в стране. Ползала [депутатов Госдумы] ходили на охоту, никто не берет разрешение. Потом договариваются», — сказал Зюганов.

Лидер коммунистов выразил уверенность, что «этот поступок в лучшем случае тянет на штраф».

«Я обращаюсь к администрации президента: Вам что, склоки в Госдуме нужны? Хочу обратиться к президенту: Вы же видите ситуацию, при которой будет сломана стабильность! Происходит полное безобразие!» — заключил Зюганов.

В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Позднее депутат утверждал, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося изначально принял за кабана.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Государственная дума поддержала представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. За данное решение проголосовало 343 депутата.

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