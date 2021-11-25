Лукашенко заявил, что работа по подготовке изменений конституции вышла на финишную прямую

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа по подготовке изменений конституции республики практически подошла к концу. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Соответствующее заявление глава государства сделал на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции.

«Я полагаю, что сегодня можно констатировать, что работа по подготовке изменений конституции вышла на финишную прямую», — приводит агентство слова белорусского лидера.

В начале ноября Лукашенко заявил, что референдум по конституции в Белоруссии пройдет в феврале 2022 года. Президент сообщил, что ознакомился с новым вариантом конституции и отметил, что еще предстоит «шлифовка» документа — «прописать конституцию юридическим языком».