Поклонская рассказала, почему до сих пор не уехала в Кабо-Верде

Посол России в островном государстве Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, почему до сих пор не покинула родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я действительно нахожусь в России. Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства», — сказала дипломат.

Она добавила, что позже сообщит о дате своего отъезда в Кабо-Верде.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Поклонская заявила, что продолжит свою дипломатическую работу в случае, если десант Украины или спецназ США решит ее выкрасть и увезти из страны.

Так она ответила на заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о том, что российского дипломата по прибытии в Кабо-Верде «упакуют и отправят подальше от квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО».