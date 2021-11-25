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Мать Саакашвили заявила, что ее сын стал другим человеком

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания посетила сына в военном госпитале в Гори и рассказала, что он находится в очень подавленном состоянии и стал другим человеком, передает РИА «Новости».

«Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше. Мы все, все общество должны позаботиться о том, чтобы освободить этого человека. Сам Миша считает, что сейчас важный этап для борьбы. Мы все должны быть активными с целью освобождения Миши», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что Саакашвили доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь на востоке страны — там политик пройдет лечение после продолжительной голодовки. Во время транспортировки Саакашвили сопровождали личный врач Николоз Кипшидзе и медики тюремной больницы, рядом также была мать политика Гиули Аласания.

До этого стало известно, что специалисты, посетившие бывшего главу Грузии в тюрьме, выявили у него серьезное заболевание мозга, из-за чего у политика с большой вероятностью может развиться кома, которая может закончиться летальным исходом.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

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