Новый премьер Швеции задержалась на посту на несколько часов

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон попросила освободить ее от занимаемой должности после решения партии «зеленых» покинуть правительство, сообщает ТАСС.

«Я не хочу возглавлять правительство, для сомнений в легитимности которого могут быть основания», — объяснила она свое решение.

В то же время она заявила спикеру парламента Андреасу Норлену, что по-прежнему заинтересована в руководстве однопартийным кабинетом социал-демократов.

«Коалиционное правительство должно уйти в отставку, если какая-либо партия решит покинуть правительство. Хотя ситуация в парламенте не изменилась, нужно проголосовать еще раз», — подчеркнула она.

В среду Партия охраны окружающий среды (ПООС) объявила о выходе из коалиции меньшинства из-за провала при голосовании в парламенте правительственного проекта бюджета. Большинством голосов был поддержан оппозиционный проект Умеренно-коалиционной, Христианско-демократической партий и «Шведских демократов».

При этом спикер парламента Андреас Норлен дал ей поручение сформировать правительство с участием ПООС.

Андерссон стала первой в истории страны женщиной, занявшей пост премьера. Ей 54 года. Она стала министром финансов Швеции в 2014 году. Тогда она тоже оказалась первой женщиной на этой должности в правительстве.