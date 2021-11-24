Лавров сравнил первый визит в Россию с первой любовью

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил первый визит вице-премьера Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса в Москву в 1963 году с первой любовью, которая никогда не забывается. Об этом он заявил во время встречи с Кабрисасом, передает РИА «Новости».

Кабрисас снова приехал в Россию с рабочим визитом. Во время встречи он вспомнил свою первую поездку в Москву.

«Мне всегда мои визиты в Москву напоминают первый раз, когда я был в далеком 1963 году, еще в прошлом веке...» — сказал он.

В ответ на это Лавров сравнил первый визит с первой любовью.

«Которая никогда не забывается», — добавил Кабрисас.

Ранее Лавров резко ответил шведскому журналисту, перепутав языки. У главы МИД спросили, что Россия намерена делать, чтобы наладить отношения с западными странами. В ответ Лавров сказал, что спрашивать такое «неприлично», и случайно назвал Россию английским названием Russia, хотя отвечал по-русски.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров неоднократно отвечал в весьма нестандартной форме журналистам и иностранным дипломатам.