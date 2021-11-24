Польша анонсировала прибытие иностранных военных на свою границу

В связи с кризисом на польско-белорусской границе в Польшу прибудут иностранные военнослужащие, сообщил в интервью Польскому радио пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, Варшаву поддерживают в странах ЕС и НАТО, в Польшу уже прибыли британские солдаты. Военные из иностранных государств прибудут для противодействия наплыву мигрантов.

«Это будет нечто большее, чем символическое присутствие, которое есть в настоящее время», — отметил дипломат.

Он выразил надежду на расширение поддержки со стороны США. В планах польского правительства также имеются такие меры, как прекращение автомобильного и железнодорожного сообщения с Белоруссией. Но пока такое решение Варшава не приняла.

Ранее намерение отправить своих солдат на польско-белорусскую границу выражала Чехия.