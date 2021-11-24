Британский депутат ответила на запрет нахождения в палате общин с трехмесячным ребенком

Политика и воспитание ребенка могут быть совмещены, заявила депутат от Лейбористской партии Стелла Кризи, слова которой приводит «Би-би-си».

Ранее ее проинформировали, что она не может приносить в Палату общин на дебаты своего трехмесячного сына. Для Кризи, по ее словам, это стало новостью, она потребовала пересмотра этого вопроса.

Как отметила Кризи, она регулярно брала в Палату общин своего сына, которого она кормит грудью, а до него — свою дочь. Но после того, как она появилась с сыном в соседнем Вестминстер-холле 23 ноября, она получила электронное письмо, в котором говорилось, что это не соответствует недавно опубликованным правилам поведения.

Свод правил, применимый к Палате общин и Вестминстер-холлу, был обновлен в сентябре. Он гласит: «Вы не должны занимать свое место в зале в сопровождении ребенка или стоять в обоих концах зала между разделами». При этом аналогичная формулировка использовалась и в предыдущей версии свода правил.

В мае этого года в Британии захотели запретить фотографировать женщин при кормлении грудью.