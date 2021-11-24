Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Юрист рассказал, что грозит пловчихе, на которую завели дело после конфликта из-за... 15:08
Американца отпустят на свободу после 43 лет заключения за убийства, которые... 15:08
Захарова заявила, что США влезают в энергетическую политику других стран 15:08
Украинский депутат назвал нападение России на Украину спасением для Зеленского 15:07
В Калининграде мужчина угрожал застрелить соседа из-за котов в подвале дома 15:03
Cеверокорейца приговорили к смертной казни за продажу копий «Игры... 14:52
Россияне могут остаться без подарков на Новый год из-за проблем на границе... 14:51
Расчленившую рэпера Энди Картрайта жену оставили под домашним арестом 14:49
В Польше заявили об отсутствии лагерей мигрантов у границы 14:43
Лоза отказался идти в «красную зону» после письма врачей 14:41

Британский депутат ответила на запрет нахождения в палате общин с трехмесячным ребенком

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Политика и воспитание ребенка могут быть совмещены, заявила депутат от Лейбористской партии Стелла Кризи, слова которой приводит «Би-би-си».

Ранее ее проинформировали, что она не может приносить в Палату общин на дебаты своего трехмесячного сына. Для Кризи, по ее словам, это стало новостью, она потребовала пересмотра этого вопроса.

Как отметила Кризи, она регулярно брала в Палату общин своего сына, которого она кормит грудью, а до него — свою дочь. Но после того, как она появилась с сыном в соседнем Вестминстер-холле 23 ноября, она получила электронное письмо, в котором говорилось, что это не соответствует недавно опубликованным правилам поведения.

Свод правил, применимый к Палате общин и Вестминстер-холлу, был обновлен в сентябре. Он гласит: «Вы не должны занимать свое место в зале в сопровождении ребенка или стоять в обоих концах зала между разделами». При этом аналогичная формулировка использовалась и в предыдущей версии свода правил.

В мае этого года в Британии захотели запретить фотографировать женщин при кормлении грудью.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть