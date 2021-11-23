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Грузинская оппозиция пообещала скорое освобождение Саакашвили

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не долго будет сидеть в тюрьме, заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия. По его словам, благодаря «революции роз», проведенной экс-главой государства, страна встала на путь развития, никто не сможет сфальсифицировать эту историю.

«В 2003 году Грузия собралась с силами и пустила прялку своей судьбы в обратную сторону. Страна встала на путь развития! Никто не может фальсифицировать историю, Михаил Саакашвили — лидер изменений «революции Роз». Сегодня (он) сидит в тюрьме, но надолго он там не останется!» — написал Мелия в Facebook.

Он также выразил уверенность в том, что Грузия вновь сможет «набраться сил» и двигаться вперед, тем самым намекнув на возможное повторение «революции роз».

Ранее Саакашвили заявил, что после «революции роз», по итогам которой он и его команда пришли во власть в 2003 году, Грузия из территории превратилась в государство.

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