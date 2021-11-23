В Кремле уточнили, какие гарантии может дать Россия в сфере безопасности Украины

Наилучшей гарантией безопасности Украины будет реализация так называемых минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наилучшими гарантиями безопасности будет реализация минских договоренностей <...> Все должно всеми сторонами в прямом диалоге обсуждаться», — сказал представитель Кремля.

Также он прокомментировал появившиеся в американской прессе сообщения о том, что США направят на Украину военных советников и оборудование.

«Отправка военных советников и систем вооружения не только из США, но и из стран НАТО ведет к дальнейшему нагнетанию», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и нового оборудования, включая вооружение, на Украину из-за «наращивания силы» России у границы. По данным СМИ, Соединенные Штаты могут отправить на Украину новые противотанковые ракеты Javelin и минометы. Также рассматривает вариант поставок для противовоздушной обороны. В поставки могут войти ракеты Stinger, а Министерство обороны США настаивает на отправке на Украину вертолетов Ми-17, которые изначально Штаты закупили для передачи предыдущему правительству Афганистана.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Как утверждает агентство, порядка половины тактических групп уже заняли свои позиции, военных будет поддерживать авиация. В статье также говорится, что российское руководство призвало «десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе». Они якобы будут обеспечивать безопасность территории на более позднем этапе.

В то же время газета The New York Times (NYT) утверждала, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину.