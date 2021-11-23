В Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается ни на кого нападать и не вынашивает «агрессивных планов». Так официальный представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами прокомментировал информацию западной прессы о том, что Россия якобы планирует военное вторжение на Украину.

«Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению. А мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, против самопровозглашенной республики. Это нюанс, который нужно правильно трактовать. Второе, мы уже неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном и совершенно неправильно любые перемещения военных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами, это не так», — сказал Песков.

Ранее в Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной». Западная пресса все чаще пишет о якобы существующих у России планах вторжения на территорию Украины.

Очередная публикация на эту тему появилась в Bloomberg. Как сообщили агентству его источники, информация о таких намерениях Москвы есть у американской разведки. Вторгнуться на украинскую территорию Россия, согласно публикации, планирует в начале 2022 года с трех направлений: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.