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Косачев: США считают себя «прокурором», вводя санкции по «Северному потоку - 2»

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Максим Блинов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя новые американские санкции, связанные с российским газопроводом «Северный поток - 2», заявил, что США снова наделили себя функциями мирового прокурора и судьи. Об этом он написал в Facebook.

Косачев напомнил, что в рамках акта «О защите энергетической безопасности Европы» санкции коснулись фирмы Transadria Ltd и двух судов в связи с их участием в строительстве «Северного потока - 2». Таким образом, подчеркнул сенатор, США объявили «конфискованным» судно фирмы, «не причинившей ни малейшего вреда самой Америке».

«И это делается вместо реальной помощи европейским союзникам – например, направления американского газа с «молекулами свободы», которые еще год назад буквально навязывали Европе как альтернативу более дешевому газу из России», — указал Косачев.

Он также заявил, что таким образом работают правила «мира по-американски», когда «говорить можно только то, что соответствует «генеральной линии», а вместо международного права действуют внутренние акты Вашингтона, взявшего на себя роль» прокурора, судьи и судебного исполнителя, конфискующего чужое имущество».

Между тем США называют это диктатурой, когда такое происходит в других странах, а когда такая практика навязываются Вашингтоном, это считается «либеральным миропорядком», резюмировал Косачев.

Ранее в Госдуме сочли сомнительными новые санкции США из-за «Северного потока — 2».

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