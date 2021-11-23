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В Белом доме подтвердили намерение Байдена участвовать в президентских выборах в 2024 году

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Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден намерен переизбираться в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters.

«Да, таковы его намерения», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос о планах Байдена баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году.

До победы на последних выборах президента США Байден дважды баллотировался на пост главы государства — в 1988 и 2008 годах. Что в первый, что во второй раз, демократ снимался с выборов. Во время первой попытки этой произошло еще до стадии праймериз. В ходе второй, в 2008-м, — после предварительных выборов (Байден получил пятый результат в штате Айова).

После этого будущий президент США Барак Обама предложил Байдену стать членом его команды в качестве вице-президента. В том же году Обама победил, опередив республиканца Джона Маккейна, который выбрал претендентом на должность вице-президента Сару Пейлин.

Ранее о намерении Байдена баллотироваться на новый президентский срок со ссылкой на источники сообщала газета The Washington Post.

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