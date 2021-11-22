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Спикер Сената Чили назвала олицетворением фашизма лидера президентской гонки

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AP

В Чили кандидата в президенты Хосе Антонио Каста, лидирующего по итогам первого тура, назвали олицетворением фашизма. Это сделала спикер Сената парламента Чили Ясна Провосте, участвовавшая в выборах президента. В эфире телеканала «24 орас» она также призвала не поддерживать Каста во втором туре.

Накануне были оглашены промежуточные результаты выборов.

«Дух тоталитаризма и фашизма олицетворяет кандидат Хосе Антонио Каст. Мы не можем занимать нейтральную позицию перед лицом того, что грозит нашей стране», — заявила Провосте. Политик также поздравила основного соперника Каста депутата Габриэля Борика с выходом во второй тур.

Выборы в Чили прошли 21 ноября. После подсчета 65,52% голосов Каста получил 28,42% голосов избирателей, Борик — 24,9%. Провосте заняла пятое место с 12,07% голосов.

Каст считается ультраконсервативным политиком, он защищает военный режим Аугусто Пиночета.

Ранее сообщалось, что сенат Чили не набрал голоса для импичмента президента из «досье Пандоры».

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