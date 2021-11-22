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В Литве исключили возможность переговоров с Белоруссией по конфликту на границе

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Reuters

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что Вильнюс не видит возможности ведения переговоров с Минском по урегулированию миграционного кризиса. Об этом она сказала в эфире телеканала LRT.

«Не представляю себе, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками», — заявила глава МВД. Она допустила контакты с Белоруссией на техническом уровне урегулирования.

По словам Билотайте, в кризисе виноват Лукашенко и только он должен отвечать за «мучения людей».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что переговоры западных лидеров с главой Белоруссии Александром Лукашенко неизбежны для разрешения миграционного кризиса на границе.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в Евросоюз.

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