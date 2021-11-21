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Премьер Польши опасается волны нелегальных мигрантов из Афганистана и Узбекистана

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John Thys/Reuters

Польша может столкнуться с потоком нелегальных мигрантов, следующих в Евросоюз через Белоруссию из таких стран, как Афганистан и Узбекистан. Об этом в интервью Associated Press заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, в Варшаве знают о «дипломатических контактах» Белоруссии и России с Узбекистаном и Афганистаном. Глава польского правительства выразил убежденность в том, что это может свидетельствовать о возможном возникновении в будущем потока мигрантов именно из этих стран.

«Есть риск еще более сложного сценария. Вероятно, будет попытка использовать кризис в Афганистане для создания нового витка миграционного кризиса», — сказал он.

Также Моравецкий в ходе встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге сообщил, что на территории Белоруссии остаются более десяти тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Европейский союз.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссо заявила о том, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой несут белорусские власти.

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