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Путин рассказал, как ему запрещали одновременно прививаться от гриппа и COVID-19

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин выяснил, как сочетается прививка от коронавируса с прививкой от гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

21 ноября Путин встретился с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым.

«Когда я делал первую прививку [от коронавируса]... мне говорили, что нельзя делать сразу прививку и против гриппа, потому что количество применяемых вакцин против коронавирусной инфекции, результаты применения еще были недостаточны, говорили, что нужно сделать минимум месяц срок между прививкой против коронавируса и потом против гриппа или наоборот», — сказал Путин.

Он напомнил, что в России и в мире «Спутником V» привились 170 млн человек, и спросил Логунова, изменились ли данные по совместимости вакцин от гриппа и коронавируса.

Во время встречи Логунов ответил, что оптимально переждать две недели между прививкой от коронавируса и от гриппа, но ограничений в одновременном приеме этих вакцин нет.

Ранее Путин сообщил, что ревакцинировался от COVID-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо.

В марте Путин впервые сделал прививку от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства чувствовал себя хорошо. Второй компонент вакцины Путин получил 14 апреля. По словам российского президента, у него появился хороший иммунный ответ уже после первого укола. При этом после вакцинации вторым компонентом препарата у Путина поднялась температура до 37,2°C.

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