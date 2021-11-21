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Еврокомиссар сравнил Лукашенко с «туроператорами без лицензии»

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Nikolay Petrov/BelTA/Reuters

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссо в интервью газете Welt am Sonntag заявила о том, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой несут белорусские власти.

«Во время кризиса [президент Белоруссии] Александр Лукашенко ведет себя как туроператор без лицензии, который продает дорогие турпакеты в ЕС, которые затем по прибытии исчезают сами собой», — сказала она.

Юханссо подчеркнула, что из-за сложившейся ситуации семьи и дети оказались обмануты «и втянуты в трагедию, которая привела к большим страданиям».

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе привел к сближению стран Евросоюза.

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