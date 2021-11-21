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Президент Болгарии Румен Радев побеждает во втором туре выборов

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Global Look Press

Действующий президент Болгарии Румен Радев предварительно побеждает во втором туре выборов с 64,5%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные экзитпола, проведенного независимым социологическим агентством Trend.

По данным социологического агентства Gallup International, результат Радева даже больше — 65,7%.

Его главный оппонент Анастас Герджиков набрал от 33,6% до 31,5% по данным разных агентств.

На избирательные участки пришли 33,7% избирателей.

Первый тур президентских выборов в Болгарии прошел 14 ноября — тогда ни одному из 23 кандидатов не удалось набрать необходимые 50% голосов.

Ранее — во второй раз за два дня — Румен Радев назвал Крым российским полуостровом. Однако теперь политик заявил, что территория была аннексирована, но «драмы никакой нет».

Украинский МИД вызвал болгарского посла в Киеве из-за высказывания президента балканской страны о принадлежности полуострова.

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