Лечение Саакашвили в тюрьме назвали бессмысленным

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политика надо лечить на свободе, а не в тюремных условиях. Об этом сообщает газета «Известия».

«Это мое личное мнение. Ну, вот вылечат его, вернут в тюрьму, а там он снова заболеет, и опять придется возвращать в госпиталь. Так вся страна будет жить в стрессе», — рассказал Кипшидзе.

Он добавил, что у Саакашвили множество проблем, и прием лекарств еще не означает, что экс-президент обязательно вылечится. Кипшидзе подчеркнул, что реабилитация политика должна длиться достаточно долгое время.

Ранее сообщалось, что Саакашвили доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь на востоке страны — там политик пройдет лечение после продолжительной голодовки. Во время транспортировки Саакашвили сопровождали личный врач Николоз Кипшидзе и медики тюремной больницы, рядом также была мать политика Гиули Аласания.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.