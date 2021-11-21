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Байден заявил своим сторонникам об участии в выборах в 2024 году

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заверяет своих сторонников в планах участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом пишет газета Washington Post.

По информации газеты, окружение президента пытается убедить сторонников в стремлении Байдена остаться главой США на еще один срок на фоне опасений демократов по поводу возраста действующего президента и его низкого рейтинга. В 2024 году Байдену будет 81 год, а его действия в настоящий момент поддерживают около 40% населения.

«Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. И я этому рад», — заявил друг Байдена и бывший сенатор-демократ Крис Додд.

Некоторые демократы скептически относятся к любым публичным и частным сигналам, которые посылает Байден и его команда о переизбрании, связывая их со стремлением усилить позицию президента.

Крупный спонсор партии адвокат из Флориды Джон Морган сомневается, что здоровье Байдена позволит ему пойти на новый срок: «Каким будет его здоровье в следующие три года? Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на таблицы смертности в Америке, чтобы понять, о чем я говорю».

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что только «плохой звонок от доктора» может заставить его отказаться от участия в следующих президентских выборах.

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