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На митинге в Нидерландах три человека получили огнестрельное ранение

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Eva Plevier/Reuters

В результате протестов против ограничительных мер из-за COVID-19 в нидерландском городе Роттердам три человека получили огнестрельное ранение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции.

«Трое участников беспорядков получили огнестрельные ранения. Они все еще в больнице», — говорится в заявлении.

Полиция выясняет при каких обстоятельствах началась стрельба.

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря. В частности, спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, в магазинах, аптеках, кафе и барах будет введен «комендантский час» с 20.00. Большинство учреждений сферы обслуживания будут работать до 18.00.

После этого в некоторых городах страны прошли протесты против ограничений для сдерживания распространения COVID-19, которые вылились в беспорядки. Митингующие начали бросать в полицию камни и запускать в их сторону фейерверки.

20 ноября сообщалось, что несколько человек пострадали в результате столкновений с силовиками. Как минимум двое пострадали от прицельных выстрелов, хотя ранее сообщалось, что огонь полиции был предупредительным.

Во время столкновений были подожжены полицейские машины и фургоны. Из-за беспорядков был закрыт центральный вокзал в Роттердаме, а также несколько станций метро, в том числе у центрального вокзала и мэрии.

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