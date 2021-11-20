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После слов о российском Крыме Кулеба разъяснил президенту Болгарии, что такое драма

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Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что болгарский президент Румен Радев нанес удар по дружеским отношениям Киева и Софии. Об этом сообщается в Twitter-профиле Кулебы.

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей», — написал глава украинского МИД.

По словам Кулебы, президент Болгарии, высказавшись подобным образом, подставил Болгарию под критику Евросоюза.

Также он считает, что Радев «подыграл российской пропаганде».

До этого в своем выступлении во время предвыборных теледебатов Радев подчеркивал, что «Россия не может быть врагом» Болгарии.

При этом МИД Украины уже вызвал посла Болгарии из-за слов президента о российском Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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