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Лечащий врач Байдена рассказал об ухудшениях его здоровья

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Evan Vucci/AP

Лечащий врач Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал, какие проблемы со здоровьем президента США усилились. Об этом сообщает РИА «Новости».

О'Коннор отметил, что глава Белого дома ста чаще «прочищать горло», добавив, что этот симптом, наблюдаемый давно, требует более детального исследования.

Кроме того, походка Байдена стала за год значительно менее гибкой.

Американского лидера лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии и небольшой сенсорной невропатии ног.

Тем не менее, О'Коннор заключил, что президент Соединенных Штатов может исполнять свои обязанности «без каких-либо исключений».

Байдену сегодня исполняется 79 лет, накануне он впервые обследовался, будучи главой государства. В США нет закона, обязывающего президента раскрывать информацию о состоянии здоровья, однако главы Белого дома, как правило, делятся ею с гражданами.

Ранее сообщалось, что почти половина американцев сомневаются в психическом здоровье Байдена.

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