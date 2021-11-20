Саакашвили доставлен в военный госпиталь в Гори

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь на востоке страны - там политик пройдет лечение после продолжительной голодовки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне реанимобиль покинул тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Сообщалось, что во время транспортировки Саакашвили находился в сопровождении личного врача Николоза Кипшидзе и медиков тюремной больницы, рядом также была мать политика Гиули Аласания. В автоколонне с реанимобилем также были машины МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

Ранее стало известно, что специалисты, посетившие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за чего у политика с большой вероятностью может развиться кома, которая может закончиться летальным исходом.