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Белый дом запросил у Пентагона данные по учениям для «сдерживания России»

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Carlos Barria/Pool/Reuters

Администрация президента США попросила Пентагон предоставить информацию о военных учениях США в Европе, которые были направлены на «сдерживание России». Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, эта информация нужна Белому дому для анализа уже проведенных операций и их проведения в дальнейшем. В статье подчеркивается, что число таких учений в последнее время увеличилось из-за ухудшения отношений России и США. Их главная цель — предотвращение активности военных действий России в Европе и защита союзников Вашингтона, подчеркивается в материале.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что во время визита в Вашингтон просил США увеличить военную помощь. По его словам, речь идет о поставках вооружения, а также оказании помощи в защите в воздухе и на море.

До этого глава военного ведомства США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили планы Вашингтона по оказанию помощи Киеву по наращиванию военного потенциала. Стороны обсудили «дестабилизирующие действия России» в регионе и договорились о совместных действиях для обеспечения безопасности. Глава Пентагона подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Остин призвал Резникова поддержать реформы в области обороны и оборонной промышленности, а также пообещал помочь Украине во внедрении принципов и стандартов НАТО.

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