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Глава делегации России раскритиковал слова генсека НАТО о ядерном оружии

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Yves Herman/Reuters

Глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии «не имеют ничего общего с реальностью». Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, вместо того, чтобы отозваться на призыв России о снятии напряженности в Европе, генсек НАТО заявил, что альянс еще ближе продвинется к границам России и разместит поблизости ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности разместить оружие в Восточной Европе означает, что для альянса больше нет основополагающего акта с Россией.

Речь идет об Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО, подписанном в мае 1997 года. Согласно данному документу, РФ и альянс не рассматривают друг друга в качестве противников и должны стремиться к «преодолению остатков прежней конфронтации и соперничества», а также налаживать взаимодоверие и сотруднические отношения.

Отдельно в документе указано о том, что НАТО не намерено развертывать ядерное оружие на территории новых членов альянса.

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