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В НАТО заявили о готовности вести диалог с Россией

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса вести диалог с Россией с целью снижения напряженности в отношениях. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы тверды, мы едины и в то же время готовы говорить с Россией с тем, чтобы снизить напряженность и быть уверенными, что мы избежим любой эскалации ситуации», — заявил Столтенберг.

Он также «подтвердил единство альянса в отношении наращивания военного присутствия России на границе с Украиной».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломало механизмы диалога с Россией, и отношения с альянсом сейчас носят удручающий характер.

Президент рассказал, что в текущий момент ситуация с Североатлантическим альянсом складывается удручающе. НАТО проявляет конфронтационный настрой, ведет себя «настырно и демонстративно», а также приближает свою силовую инфраструктуру к границе России. В целом, по словам Путина, альянс сломал все механизмы диалога.

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