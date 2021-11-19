Меркель подчеркнула необходимость сохранения диалога между НАТО и РФ

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель подчеркнула необходимость диалога с Россией, несмотря на сложившиеся противоречия, о чем она заявила журналистам перед переговорами с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Она отметила, что всегда выступала за контакты между альянсом и РФ. По словам и. о. канцлера, она обсудит взаимоотношения НАТО и Москвы с генсеком организации.

«К сожалению, сейчас мы здесь вступили в период похолодания. У нас большие противоречия, но всегда лучше говорить друг с другом, нежели не делать этого», — цитирует РИА «Новости» Меркель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новую версию документа о приоритетах внешней политики РФ могут представить в начале 2022 года.

Президент России Владимир Путин сказал во время расширенного заседания коллегии МИД РФ, что НАТО сломало механизмы диалога с Россией, и отношения с альянсом сейчас носят удручающий характер. Он отметил нежелание РФ иметь какие-либо конфликты на западной границе.