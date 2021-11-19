Слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за «голодомор» могут повлиять на запуск газопровода «Северный поток — 2».Об этом заявил депутат Рады Максим Бужанский в Telegram.

Украинский дипломат написал в своем аккаунт в Twitter, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР. В сообщении указывается, что тБерлин был главным торговым партнером СССР в 1932 году. Мельник считает, что Берлин морально обязан «признать это преступление геноцидом украинского народа».

Бужанский указал, что «посол выбрал «наилучший момент» для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2″.

Парламентарий ответил, что считает наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов слова дипломата.

Киев дал статус геноцида «голодомору» . Украина от мирового сообщества требует также этого признания. В России назвали этот шаг попыткой «политизировать историю», а также внести «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».

В Киеве заявили, что Украина потеряла 15,5 млн человек из-за голодомора.

Украинская молодежь должна повседневно подавать иски по отношению к России из-за событий XX века. Такое мнение высказал историк Ростислав Мартинюк, заявивший, что к 2021 году численность населения страны должна была бы составлять не менее 100 млн человек. Он привел данные о количестве жертв «террористического голода». Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

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