США призвали грузинские власти допустить Саакашвили на заседания суда

В государственном департамента Соединенных Штатов призвали грузинские власти допустить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на заседания суда по его уголовному делу, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя госдепа Неда Прайса.

«Мы твердо призываем власти Грузии обеспечить, чтобы господин Саакашвили смог присутствовать на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом. Господин Саакашвили имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично, если он этого потребует», — заявил Нед Прайс.

В госдепе отметили, что призывают власти Грузии следовать рекомендациям «общественного защитника» по вопросам обращения с Михаилом Саакашвили, обеспечив соблюдение достоинства бывшего президента.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в тюрьме.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.